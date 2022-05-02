İntihar edeceğim dedi, aracını gölete sürdü

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 21:23

Malatya'da bir kişi, otomobilini gölete sürerek canına kıydı.

Olay, öğle saatlerinde Karadere sulama göletinde meydana geldi.

DALGIÇLAR CESEDİ BULDU

Kendisinden bir süre haber alınamayan Hasan Mecit iddiaya göre, yakınlarını cep telefonu ile arayarak sulama göletinde olduğunu ve intihar edeceğini söyledi. Yakınlarının ihbarıyla gölete giden ekipler, çevredekilerin bir kişinin otomobilini suya sürdüğünü söylemesiyle Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçlarından yardım istedi.

İhbarla gölete giden dalgıçlar tarafından yapılan çalışmada Mecit'in cansız bedeni aracın içinde bulunarak, sudan çıkarıldı.

Serbest muhasebeci olarak çalışan Hasan Mecit'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Mecit'in neden intihar ettiğine ilişkin jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.