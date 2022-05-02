İntihar edeceğim dedi, aracını gölete sürdü
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, muhasebeci Hasan Mecit (47), yakınlarını telefon ile arayarak intihar edeceğini söyledikten sonra otomobilini sulama göletine sürerek canına kıydı. Mecit'in cansız bedeni dalgıçlar tarafından çıkarıldı.
Malatya'da bir kişi, otomobilini gölete sürerek canına kıydı.
Olay, öğle saatlerinde Karadere sulama göletinde meydana geldi.
DALGIÇLAR CESEDİ BULDU
Kendisinden bir süre haber alınamayan Hasan Mecit iddiaya göre, yakınlarını cep telefonu ile arayarak sulama göletinde olduğunu ve intihar edeceğini söyledi. Yakınlarının ihbarıyla gölete giden ekipler, çevredekilerin bir kişinin otomobilini suya sürdüğünü söylemesiyle Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçlarından yardım istedi.
İhbarla gölete giden dalgıçlar tarafından yapılan çalışmada Mecit'in cansız bedeni aracın içinde bulunarak, sudan çıkarıldı.
Serbest muhasebeci olarak çalışan Hasan Mecit'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Mecit'in neden intihar ettiğine ilişkin jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.
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