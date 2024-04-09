İntihar eden katil zanlısının cenazesi köyde istenmeyince başka yere defnedildi

Mersin’de anne ve oğlu evde, baba ise araçta yanmış halde bulunan ailenin cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından yakalanarak konulduğu cezaevinde intihar eden katil zanlısının cenazesi, köyünde istenmediği için farklı bir yerde toprağa verildi.

İHA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 17:07
İntihar eden katil zanlısının cenazesi köyde istenmeyince başka yere defnedildi
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Olay, 4 gün önce sabaha karşı ilçeye yaklaşık 25 kilometre uzaktaki İlemin Mahallesi İlemin Sokak’taki bir evde yaşanmıştı.

Evde çıkan yangının fark edilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Eve ulaşan ekiplerin müdahale ettiği yangında anne Nurgül ile oğlu Emrullah Kaya’nın (11) kısmen yanarak öldüğü belirlenmişti.

Eve 4 kilometre mesafede de baba Neşet Kaya’nın araç içerisinde tamamen yanmış halde cesedi bulunmuştu. Savcının ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti. Olay yeri ve otopsi incelemelerinde babanın bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakıldığı belirlenmişti.

KATİL AYNI KÖYDEN ÇIKMIŞTI

Anne ve oğlunun ise bayıldıktan sonra öldürüldüğünün değerlendirilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) şüphelinin tespit edilmesine yönelik geniş çaplı saha çalışması yaptı. Olayın ilk anından itibaren çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ve sahada ayrıntılı çalışma yapan ekipler, kısa sürede şüphelinin aynı mahalleden H.E. (35) olduğunu belirledi.

Şüphelinin ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi’nde bir kuyumcuya öldürülen Nurgül Kaya’nın alyansını sattığı ortaya çıktı. Bunun üzerine jandarma timleri, şüphelinin kaldığı başka bir mahalledeki kayınvalidesinin adresini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan H.E., önceki gün hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öldürülen Nurgül Kaya’nın alyansı dışındaki yaklaşık 800 bin TL değerindeki bilezik ve çeşitli ziynet eşyalarının bulunması için çalışma sürerken, haberlerden katil zanlısını gören bir kişi şüphelinin olay günü kendisine 22 ayar 67 gram ağırlığındaki yaklaşık 160 bin TL değerinde bir bilezik getirerek borcuna karşılık verdiğini söylemişti.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Tutuklanmasının ardından Mersin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen cinayet şüphelisi H.E.’nin dün akşam kaldığı tek kişilik hücrede intihar ettiği öğrenildi.

H.E’nin atlet ve tişörtünü parçalayarak kendini astığı belirlendi. Yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılan cenaze bugün adli tıptan alındı. Katil zanlısının cenazesinin olayın yaşandığı köyü sakinleri tarafından kabul edilmeyeceğinin bildirilmesi üzerine Mersin merkezde bulunan Çiftlik Köy Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze aracından alınan zanlının cansız bedeni, görevliler hariç 10 kişinin katılımıyla defin edildi.


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