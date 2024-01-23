Kadıköy'de 19 yıl önce işlenen cinayetin katil zanlısı yakalandı: 'Namusum için' savunması!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:32

Güncelleme: 23.01.2024 - 12:32

Geçmiş yıllara dair dosyaları yeniden açan Cinayet Büro Amirliği ekipleri 19 yıl önce Kadıköy’de işlenen cinayetle ilgili çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı yer, görgü tanıklarının ifadeleri ve çeşitli ipuçlarını değerlendiren ekipler, zanlının cinayetten hemen sonra memleketi Adana’ya kaçtığını ve 5 yıl boyunca orada saklandığını belirledi.

SAHTE KİMLİKLE YILLARCA SAKLANMIŞ

Çalışmalar neticesinde, zanlının daha sonra amcasının oğlunun Mehmet Ö.’nün adına sahte kimlik düzenlediği ve yıllarca bu şekilde hayatını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Olayla ilgili geniş ve kapsamlı bir çalışma yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının yaşadığı yeri tespit etti ve Ali Ö. geçtiğimiz gün Pendik’te yakalandı.

ZANLI “NAMUS İÇİN” DEDİ

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan zanlı Ali Ö. adliyeye sevk edildi. Ali Ö. adliyeye sevki esnasında kendisine yöneltilen soruya, “Namus için” diye yanıt verdi.