Son Dakika... 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı: İfadesinde Pişkin’i değil başkasını öldürmek istediğini söyledi

Yayınlanma: 02.02.2024 - 17:56

Güncelleme: 02.02.2024 - 18:11

İstanbul Fatih'te, Cerrahpaşa Mahallesi'nde 31 Ocak'ta meydana gelen olayda, hakkında 'kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme ve hırsızlık' gibi suçlardan 9 suç kaydı olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Erkan Baykut isimli katil zanlısı, sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'e, işlettiği çay ocağında bıçakla saldırarak ölümüne sebep oldu.

Olaydan bir gün sonra yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Erkan Baykut, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilen katil zanlısı, işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Katil zanlısı Erkan Baykut, savcılık ifadesinin ardından, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli Baykut, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

BAŞKASINI ÖLDÜRECEKMIŞ

Katil zanlısı Erkan Baykut, emniyet ifadesinde babasının dükkanında çalışarak geçimini sağladığını belirterek, Ramazan Pişkin'i tanımadığını, kendisini Afgan uyruklu Saboor Muradi zannettiğini, bu kişinin de babasının yanında çalıştığını anlattı. Baykut ifadesinde, "Bana, sigara içtiğimi bildiği için uyuşturucu hap ve Afgan macunu olarak bilinen maddelerden veriyorlardı. Ben kendimi kaybediyordum" dedi.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Şüpheli Erkan Baykut, Afgan uyruklu olduğunu söylediği Saboor Muradi'nin, kendisini evine de davet ettiğini belirterek, "Bu kişiler tarafından 2017-2021 tarihleri arasında cinsel istismara da uğradım. Bu istismara ilişkin herhangi bir şikayetim bulunmamaktadır. Sadece aileme anlattım. Olay tarihinde de Ramazan Pişkin’in Saboor Muradı olduğunu bilerek yaralamak amacıyla gittim. Ben gittiğimde kendisine önce taş attım. Taş isabet etmeyince kendisi taşı alarak bana karşılık verdi. Bende olayın heyecanıyla üzerimdeki bıçağı çıkararak karın bölgesine 2-3 defa sapladım. Daha sonrasına bağırışma seslerini duyunca olay yerinden kaçarak uzaklaştım" şeklinde ifade verdi.

"DİNİ GRUP VE CEMAATLERLE BAĞLANTIM YOK"

Herhangi bir dini grup ya da cemaatle bağlantısının bulunmadığını söyleyen zanlı Baykut, Ramazan Pişkin’i olaydan önce ilk kez 2021 yılında sosyal medyada gördüğünü, daha sonra iki ay kadar önce de babasının dükkana 5 dakikalık mesafedeki Çaycı Ramazan Hoca isimli iş yerinde gördüğünü kaydetti.

"SÜREKLİ RÜYALARIMA GİRİYORDU"

Ramazan Pişkin'in, hedefindeki Saboor Muradı olduğunu düşündüğünü söyleyen şüpheli Erkan Baykut, Saboor Muradi olarak bahsettiği kişinin sürekli olarak rüyalarına girdiğini de anlatarak, suçta kullandığı bıçağı, Eminönü’nden aldığını itiraf etti. Öldürme kastının olmadığını, yaralama amacıyla hareket ettiğini ifade eden şüpheli Erkan Baykut, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.