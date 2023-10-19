Dünyaca ünlü İranlı yönetmen ve oyuncu eşinin cinayetinde yeni gelişme!
Dünyaca ünlü İranlı yönetmen Dariush Mehrjoui ve eşi Vahideh Mohammadifar’in İran’ın başkenti Tahran’daki evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada bir kişi tutuklandı.
83 yaşındaki İranlı film yönetmeni Dariush Mehrjoui ve oyuncu eşi Vahideh Mohammadifar, 14 Ekim Cumartesi günü evlerinde bıçaklı saldırıda öldürüldü. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturmada ‘esas katilin’ tutuklandığı bildirildi.
İran merkezli Tesnim Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, polis teşkilatı sözcüsü Said Muntazer el-Mehdi, konuya dair yapmış olduğu açıklamada, hafta sonu eşiyle bıçaklanarak öldürülen yönetmen Dariush Mehrjoui’nin ‘asıl katilinin’ tutuklandığını bildirdi.
Cinayetle ilgili başlatılan polis soruşturması sırasında gözaltına alınanlar arasında yer alan kişinin olayın faili olduğunun doğrulandığını aktaran İranlı yetkili, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
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