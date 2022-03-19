Arkadaşıyla birlikte intihar eden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

19 Mart 2022 Cumartesi, 15:48

Şirinevler Mahallesi mevkiindeki Çalık Tabiat Parkı'nda cansız bedenleri bulunan lise öğrencilerinden Oğuzhan U.'nun naaşı, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin tamamlanmasının ardından kente getirilerek, cenaze töreni düzenlendi.

Şirinevler Camii'nde düzenlenen törene, lise öğrencisinin yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Lise öğrencisi Oğuzhan, burada kılınan cenaze namazının ardından Yenice ilçesine bağlı Gökbel köyünde toprağa verildi.

TÜP BEBEK OLARAK DÜNYAYA GELMİŞTİ

Öte yandan, sınıf arkadaşı Yusuf Ömer U. ile birlikte intihar eden Oğuzhan'ın ise çevresinde sevilen bir genç olduğu ve ailesinin uzun bir tedavi sonrası tüp bebek olarak dünyaya geldiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Karabük’te 75.Yıl Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri 15 yaşlarındaki Oğuzhan U. ve Ömer Yusuf U., sabah evlerinden okula gitmek için çıktı. Okula gitmeyen 2 arkadaş Yenişehir Mahallesi Çamlık Tabiat Orman Parkı’na gitti. Orman parkının iç kısımlarında tepelik bir alana çıkan iki arkadaş buradan öğle saatlerinde bir sınıf arkadaşlarına konum ile birlikte 'Bunu aileme ilet' mesajı gönderdi.

Uzun süre arkadaşlarından haber alamayan sınıf arkadaşları okul çıkışı kendilerine attıkları konuma gittiklerinde Oğuzhan U. ve Ömer Yusuf U.’nun bir ağaca asılı cansız bedenlerini buldu.

Öğrenciler durumu hemen 112 ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri öğrencilerin cansız bedenlerini buldu. Polis 15 yaşındaki lise öğrencisi iki arkadaşın intihar ettiği şüphesi üzerinde dururken, intiharlarının arkasındaki nedenin ise telefonlardaki mesajlar incelendikten sonra çözüleceği öğrenildi.