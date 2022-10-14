İntihar girişiminde bulunan Zeynep'i deniz bisikletçisi kurtardı
Adana’da, ailevi sorunlar yaşadığı iddiasıyla tarihi Taşköprü’den Seyhan Nehri’ne atlayarak intihar girişiminde bulunan Zeynep K. (20), deniz bisikleti kiralayan İsmail Ağdemir tarafından kurtarıldı.
Tarihi Taşköprü’de, 13 Ekim Perşembe günü saat 12.00 sıralarında; ailevi sorunlar yaşadığı için bunalıma girdiği iddia edilen Zeynep K., Seyhan Nehri’ne atladı.
Bu sırada Zeynep'i gören seyyar fotoğrafçı, nehirde deniz bisikleti kiralayan İsmail Ağdemir’e seslendi.
Ağdemir, tekneyle giderek suya atlayıp, kadını boğulmaktan kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Karaya çıkarılan Zeynep, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
‘40’A YAKIN KİŞİYİ KURTARDIM’
Yaşananları anlatan deniz bisikletçisi İsmail Ağdemir, “Köprüdeki fotoğrafçı arkadaşım ıslık çalıp bana seslendi. O an birinin atladığını anladım çünkü böyle çok vaka oluyor ve bana ne zaman köprüden seslenseler birinin atladığını düşünüyorum. Bugüne kadar 40’a yakın kişiyi kurtardım. Zeynep kardeşimizi sudan çıkardığımda bilinci yerindeydi. Durumu çok şükür iyi. Ailevi sorunları varmış, Allah yardımcısı olsun. Burada olduğum sürece kimse Allah’ın izniyle boğulmaz” dedi.
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