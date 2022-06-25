İntihar girişimini 'çekirdek yiyerek' izlediler...
Yusuf K. isimli bir kişi; Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde, demir korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Aşağıda kendisi için önlem alan itfaiyecilere "Güneşte kalmayın" diye seslenen Yusuf K.'yi, kimileri 'çekirdek yiyerek' seyretti.
Antalya'da, ailevi problemleri nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen Yusuf K. (27), AVM'nin 3'üncü katındaki demir korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna edip, indirdiği Yusuf K.'yi çevredekiler de çekirdek yiyerek izledi.
Olay, saat 15.30 sıralarında, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki demir korkuluklara çıkan Yusuf K.'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İTFAİYECİLERE 'GÜNEŞTE KALMAYIN' DEDİ
İhbarın ardından adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Yusuf K.'nin bulunduğu katta demir sundurmaya çıkıp, vazgeçmesi için uzun süre iknaya çalıştı. 1,5 saat boyunca demir korkulukların üzerinde dolaşan Yusuf K., aşağıda kendisi için önlem alan itfaiyecilere de "Güneşte kalmayın" diye seslendi.
Bu sırada parkta olanlar ise Yusuf K.'yi çekirdek yiyerek izledi.
Polisin yardım etme sözü verdiği Yusuf K., aşağı inerken, soruşturma başlatıldı.
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