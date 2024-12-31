'İntihar' iddiası: 31 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 31 yaşındaki bir erkek evinde iple asılı halde ölü olarak bulundu.

'İntihar' iddiası: 31 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 11:31

Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 237. Sokak üzerinde bulunan bir binada, Mustafa Doğukan Gültekin’den (31) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

'İNTİHAR' İDDİASI

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler eve girdiklerinde Gültekin’i iple asılı halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mustafa Doğukan Gültekin’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #sakarya

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