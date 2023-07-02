'İntihar' söylentisi ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kadının intihar edeceğini söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İHA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 06:27
'İntihar' söylentisi ekipleri harekete geçirdi
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İddiaya göre, gece saatlerinde bir kadın eczaneden raporlu ilaçlarını aldıktan sonra fotoğrafını çekip gönderdiği arkadaşına intihar edeceğini söyledi. Fotoğrafını gören arkadaşı hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp ihbarda bulundu.

'YANLIŞ ANLAŞILMA'

İhbar üzerine Murtaza Mahallesi Hasan Arslan Sokak üzerine çok sayıda polis sevk edildi. Adrese gelen ekipler ihbarın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını tespit etti.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ortaya çıkınca ekipler rahat bir nefes alarak olay yerinden ayrıldı.


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