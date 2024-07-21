İntihar şüphesi: 25 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir kişi, istinat duvarının yanında başından vurulmuş halde bulundu.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 19:28
İntihar şüphesi: 25 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
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Olay, Kuzey Mahallesi Dalyan Sokak’ta meydana geldi. Silah sesi duyanlar, Merkez Camii’nin bahçesinde istinat duvarının yanında başından vurulmuş şahsı fark etti. 

Hemen olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mert Darak’ın (25) hayatını kaybettiği belirlendi. Darak’ın yanında bir silah bulundu. 

Şahsın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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