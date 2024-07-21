İntihar şüphesi: 25 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir kişi, istinat duvarının yanında başından vurulmuş halde bulundu.
Olay, Kuzey Mahallesi Dalyan Sokak’ta meydana geldi. Silah sesi duyanlar, Merkez Camii’nin bahçesinde istinat duvarının yanında başından vurulmuş şahsı fark etti.
Hemen olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mert Darak’ın (25) hayatını kaybettiği belirlendi. Darak’ın yanında bir silah bulundu.
Şahsın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Financial Times'tan 'Türkiye' uyarısı
- Deutsche Bank, Türkiye için tarih verdi
- Emekli maaşında büyük tehlike...
- Erdoğan yanıt verdi: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
- Belediye başkanından Kurum'a tepki!
- Tuba Büyüküstün Seda Bakan'ı galada fena bozdu
- Kızılay’a çifte maaş
- Cesedi yıkılan evin temelinde bulundu!
- Türkeş kardeşlerin arasına 'Kavala' girdi
- '3. Dünya Savaşı'na giriyoruz'