İntihar şüphesi: Polis memuru ölü bulundu
Gaziantep'te bir polis memuru, otel odasında kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis memurunun ölümü ile ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi'ndeki bir otelde iddiaya göre, polis memuru Mustafa Y.'den (34) otel çalışanları uzun süre haber alamayınca durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, polis memurunun kaldığı odaya girince korkunç manzarayla karşılaştı.
POLİS MEMURU ODADA ÖLÜ BULUNDU
Odaya giren polis ve sağlık ekipleri, polis memurunu kaldığı odada başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede bekar olduğu öğrenilen polis memuru Mustafa Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
GENİŞ ÇAPLI İNCELEME YAPILDI
Yaşanan olayın ardından otelde ve otel odasında geniş çaplı inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden polis memurunun cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İNTİHAR ŞÜPHESİ
Cenazenin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Yaşanan olayın ardından polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, polis memurunun ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.
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