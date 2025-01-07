İntihardan vazgeçip kurtulmaya çalışırken yanarak can verdi!

Isparta-Eğirdir karayolunda alevler içinde kalan aracında yanarak hayatını kaybeden Salih Ö.’nün, intihar girişiminden vazgeçip çıkmaya çalışırken araçta sıkıştığı ortaya çıktı.

İntihardan vazgeçip kurtulmaya çalışırken yanarak can verdi!
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İHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 23:00

Isparta’da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangında sürücü Salih Ö., araçtan çıkamayınca yanarak feci şekilde can verdi.

Faciada çevredekiler, alevlerin hızla tüm aracı sarması üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı, ancak sürücü Salih Ö. kurtarılamadı.

Olay yeri incelemesi sonucu, Salih Ö.’nün aracın içinde kendisini ateşe verdiği tespit edildi. Ancak alevler yükseldikçe sürücünün kararını değiştirerek camı kırıp araçtan çıkmaya çalıştığı, ancak sıkışarak hayatını kaybettiği anlaşıldı.


Etiketler: #Isparta #kaza

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