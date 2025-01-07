Sultangazi'de vahşice öldürülmüştü... Cesedi araçta bulunan kadın son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 07.01.2025 - 13:19

Güncelleme: 07.01.2025 - 16:45

Sultangazi'de dün polisin 'Dur' ihtarına uymayarak 35 AS 0254 plakalı otomobil ile kaçan sürücü, Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde önü kesilerek durduruldu. Araçta yapılan aramada bagajda başından vurulmuş bir kadın cesedi bulundu ve otomobilin sürücüsü Engin Çelik gözaltına alındı. Yapılan incelemede Engin Çelik'in boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Çelik'i otomobilin içindeki tartışmanın ardından tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi.

BOŞANMA DİLEKÇESİ VERİP EŞİNİ ADLİYEYE ÇAĞIRMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Engin Çelik'in poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde eşinin kendisini “Boşanma dilekçesi verdim. Senin de Gaziosmanpaşa Adliyesine gelmen gerekiyor" diyerek yanına çağırdığını anlattığı öğrenildi.





OTOGARA BIRAKIRKEN YAŞANAN TARTIŞMA CİNAYETLE BİTMİŞ

İfadesinde adliye çıkışında eşinin otogara gitmek istediğini anlatan Engin Çelik, “Ben seni bırakırım" diyerek otomobiline davet ettiği öğrenildi. Otogar yolunda Çelik'in eşini boşanmaktan vazgeçirmeye çalıştığı ancak sonuç almaması üzerine ikili arasındaki tartışmanın büyüdüğü belirlendi. Şüpheli Engin Çelik ifadesinde son olarak eşinin “Ben senden ayrılacağım. Benim sevgilim var" dediğini iddia ettiği, bu söz üzerine kendisini kaybederek cinayeti işlediğini anlattığı öğrenildi. Şüphelinin olaydan sonra ne yapacağını bilmeden dolaşırken, polis ekipleriyle karşılaştığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Engin Çelik basın mensuplarının "Cinayeti neden işlediniz sorusuna" cevap vermedi.





ADLİYEDEN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüpheli Engin Çelik ve Ayşe Çelik'in adliyeden çıktığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Engin Çelik'in elinde bir valiz ile önden çıktığı arkasından Ayşe Çelik'in onu takip ettiği görülüyor.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Eyüpsultan’da boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla öldürülen Ayşe Çelik son yolculuğuna uğurlandı. Çelik'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Şanlıurfa’ya gönderildi. Cenaze namazında Çelik’in sevenleri gözyaşlarına hakim olamazken tabutuna kadınlar tarafından mor güller bırakıldı.





Eyüpsultan’da dün otomobilde boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla öldürülen Ayşe Çelik için Eyüpsultan'da cenaze namazı kılındı. Yunus Emre Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesi Çelik'in tabutuna mor güller bırakıldı. Ayşe Çelik’in ağabeyi ve ablası tabut başında gözyaşlarına hakim olamadı. Abla ve ağabey birbirlerini sarılarak teselli etti.

MOR GÜLLER BIRAKILAN TABUTU KADINLAR OMUZLADI

Helallik alınıp cenaze namazının kılınmasının ardından, Çelik'in cenazesi cenaze aracına konuldu. Bu sırada cenazeye katılan kadınlarla bir erkek arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Ayşe Çelik'in cenazesi toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'ya gönderildi.





"BİTSİN İSTİYORUZ ARTIK"

Cenazeye katılan Neslihan Şeyranlıoğlu, "Anneler kızlarının arkasında olsun. Şu lafı söylemekten vazgeçsinler. 'Gelinlikle çıktın kefenle gel' demesinler. Kızlarımız boşanabilecekleri erkeklerle evlenebilsinler. Son olsun diyoruz ama olmuyor, olmayacak. Suçların cezasının olması gerekiyor. Caydırıcı cezaların olması gerekiyor. Çok üzgünüz diyebiliyoruz. Bitsin istiyoruz artık" diye konuştu.CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, "Ayşe Çelik’in cenazesi için buradayız. Erkek şiddetinin 2025 yılında İstanbul’un göbeğinde hayattan kopardığı Ayşe’yi son yolculuğuna uğurlamak için buradayız. Kadınlarla buradayız. Kadınların yaşam hakkını savunmak ve bir kez daha hatırlatmak için buradayız. Kadınlar kendi yaşam haklarını savunurken nasıl omuz omuzalarsa, bugün Ayşe’yi son yolculuğuna uğurlarken de kadınlar bir aradalar. Başka Ayşe’ler ölmesin diyoruz.Kaybedecek tek bir kız kardeşimiz daha yok diyoruz’’ dedi.





NE OLMUŞTU?

Dün, polis ekipleri ihbar üzerine otomobili durdurmak istemiş, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde önü kesilerek durdurulmuştu.

Otomobilde yapılan aramada sürücü Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'in cesedi bulunmuştu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken şüpheli Engin Çelik gözaltına alınmıştı. Zanlının yakalanmadan önce aracıyla yol kenarında durakladığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.