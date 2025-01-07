Konya'da tamir için bırakılan araç demir yığınına döndü!
Karapınar ilçesinde kaza yaptıktan sonra tamir için servise bırakılan otomobil, gece saatlerinde alev alev yanarak demir yığınına döndü.
Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan Y.K., kaza yapan otomobilini akşam saatlerinde sanayi sitesindeki bir servisin önüne götürerek tamir ettirmek için bıraktı.
İddiaya göre, gece saatlerinde LPG’li otomobilde elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve aracın tamamını sardı.
İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun süren çalışmalar sonucunda söndürdü. Yangında kullanılamaz hale gelen otomobil demir yığınına döndü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
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