İntiharını sosyal medyadan paylaştı: Şehir ayağa kalktı

Orhangazi Belediyesi’nde temizlik işleri müdürlüğünde çalışan bir kişinin sosyal medya hesabı üzerinden boynunda iple fotoğraf paylaşıp, helallik istemesi sonrasında ekipler alarma geçti. O paylaşım halk arasında hızla yayıldı.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 14:04
İntiharını sosyal medyadan paylaştı: Şehir ayağa kalktı
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Olay, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Orhangazi Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan 41 yaşındaki M.K.’nin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunması ortalığı karıştırdı.

M.K. sosyal medya hesabından boynunda bir iple paylaştığı fotoğraf ile “Hakkınızı helal edin artık çok bunaldım yapamıyorum. Herkesten çok özür dilerim. Elveda canım babam bunu hiç unutma ben seni canımdan çok sevdim her zaman. Çocuklarım sana emanet” notunu paylaştı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Paylaşım sonrasında çok sayıda personel ile birlikte polis ekipleri şahsı aramaya başladı. Bir zeytinlik alanda çekildiği gözlenen fotoğraftan yola çıkan ekipler M.K.’yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şahsın telefonunun çaldığı ancak cevap vermediği belirlendi.


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