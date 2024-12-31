İPA açıkladı: İstanbul'da yaşayanların en büyük 3 sorunu belli oldu

Yayınlanma: 31.12.2024 - 13:20

Güncelleme: 31.12.2024 - 13:23

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) Aralık 2024 İstanbul Gündemi Araştırması'nın sonuçlarını yayımladı.

İPA'nın 1027 kişinin görüşleri üzerinden derlediği araştırmada İstanbul'da yaşayanların ilk 3 sorunu trafik, ekonomik sorunlar ve İstanbul depremi olarak sıralandı.

EKONOMİK SORUNLAR BÜYÜDÜ

Araştırmaya göre, yüzde 53.3 ile ekonomik sorunlar gündeminin üst sırasında yer aldı. Araştırmada ayrıca, İstanbulluların yüzde 55.9’unun kredi kartı borcunu asgari miktarlarda ödediğini ya da hiç ödeyemediğini gözler önüne serdi.

Aralık ayında katılımcıların yüzde 28,7'si bazı ödemelerini yapamadığını ve borca gittiğini, yüzde 8,4'ü aslında pek geçinemediğini, yüzde 39,1'i ''kıt kanaat'' geçinebildiğini belirtirken, geçinebildiğini ve kenara para koyabildiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 23,8 oldu.

STRES SEVİYESİ 6,6

Aralık ayındaki duygu durumlarını 10 üzerinden değerlendirmeleri istenen katılımcıların yanıtlarına göre, İstanbulluların ortalama stres seviyesi 6,6, kaygı seviyesi 5,8 oldu. Yaşam memnuniyeti 5, mutluluk seviyesi ise 6 olarak ölçüldü.

Ayrıca, katılımcıların yarıdan fazlası (yüzde 54.4), ekonomik sıkıntıların yılbaşını eskisi gibi kutlamayı engellediğini ifade ederken, 2025 beklentileri de olumlu bir seyir izlemiyor.

2025 beklentilerini değerlendiren katılımcıların yüzde 71,6'sı ülkenin ekonomik durumuna ilişkin beklentisini olumsuz olarak belirtti.