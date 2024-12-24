2024 yılının en çok sipariş edilen yemekleri açıklandı

2024 yılının en çok sipariş edilen yemekleri açıklandı

Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti, 2024 yılına ait verileri paylaşarak Türkiye'nin yemek alışkanlıkları açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2024 Salı, 17:15
2024 yılının en çok sipariş edilen yemekleri açıklandı

Türkiye genelinde 2024'te en çok tercih edilen yemekler, yerel ve uluslararası lezzetlerin uyumunu yansıttı. 2024 yılının en çok sipariş edilen yemekleri...

2024 yılının en çok sipariş edilen yemekleri açıklandı

1. Tavuk Döner

2024 yılının en çok sipariş edilen yemekleri açıklandı

2. Hamburger

2024 yılının en çok sipariş edilen yemekleri açıklandı

3. Lahmacun

2024 yılının en çok sipariş edilen yemekleri açıklandı

4. Pizza 

2024 yılının en çok sipariş edilen yemekleri açıklandı

5. Çiğ Köfte

2024 yılının en çok sipariş edilen yemekleri açıklandı

MARKET VE MAHALLE KATEGORİLERİNİN FAVORİLERİ 

Yemeksepeti Market ve Mahalle kategorilerinde temel ihtiyaç ürünleri dikkat çekti. Market kategorisinde sokak simidi en çok sipariş edilen ürün olurken, doğal maden suyu ve çikolatalı gofret gibi ürünler de listede yer aldı. Mahalle kategorisinde ise beyaz ekmek, patates ve maydanoz en çok tercih edilenler arasında bulunarak kullanıcıların temel gıda ürünlerine öncelik verdiğini gösterdi.

2024 yılının en çok sipariş edilen yemekleri açıklandı

TATLI KATEGORİSİNİN LİDERİ WAFFLE OLDU

Tatlılar arasında gençlerin favorisi olan waffle, 2024'te de liderliğini sürdürdü. Bunun yanı sıra geleneksel tatlılar arasında baklava ve sütlaç da modern tatlılarla birlikte popülerliğini korudu.

2024 yılının en çok sipariş edilen yemekleri Yemeksepeti

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