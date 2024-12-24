2024 yılının en çok sipariş edilen yemekleri açıklandı
Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti, 2024 yılına ait verileri paylaşarak Türkiye'nin yemek alışkanlıkları açıkladı.
Türkiye genelinde 2024'te en çok tercih edilen yemekler, yerel ve uluslararası lezzetlerin uyumunu yansıttı. 2024 yılının en çok sipariş edilen yemekleri...
1. Tavuk Döner
2. Hamburger
3. Lahmacun
4. Pizza
5. Çiğ Köfte
MARKET VE MAHALLE KATEGORİLERİNİN FAVORİLERİ
Yemeksepeti Market ve Mahalle kategorilerinde temel ihtiyaç ürünleri dikkat çekti. Market kategorisinde sokak simidi en çok sipariş edilen ürün olurken, doğal maden suyu ve çikolatalı gofret gibi ürünler de listede yer aldı. Mahalle kategorisinde ise beyaz ekmek, patates ve maydanoz en çok tercih edilenler arasında bulunarak kullanıcıların temel gıda ürünlerine öncelik verdiğini gösterdi.
TATLI KATEGORİSİNİN LİDERİ WAFFLE OLDU
Tatlılar arasında gençlerin favorisi olan waffle, 2024'te de liderliğini sürdürdü. Bunun yanı sıra geleneksel tatlılar arasında baklava ve sütlaç da modern tatlılarla birlikte popülerliğini korudu.
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