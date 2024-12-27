Dünyaca ünlü şarkıcı evleniyor! Dua Lipa ve Callum Turner gizlice nişanlandı

Dua Lipa ve uzun süredir birlikte olduğu Callum Turner evlilik yolunda önemli bir adım attı.

Dünyaca ünlü şarkıcı evleniyor! Dua Lipa ve Callum Turner gizlice nişanlandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2024 - 13:27

Dünya çapında üne sahip şarkıcı Dua Lipa, uzun süredir birlikte olduğu Callum Turner ile evlenmeye karar verdi. Çift, sessiz sedasız nişanlanarak ilişkilerinde yeni bir döneme adım attı.

"ÇOK AŞIKLAR VE ÇOK MUTLULAR"

Bir yıldan uzun süredir birlikte olan Dua Lipa ve Callum Turner, yakın zamanda nişanlandılar. Çifte yakın bir kaynak, "Dua ve Callum birbirlerine çok aşıklar ve bunun sonsuza kadar süreceğini biliyorlar. Nişanlılar ve bundan daha mutlu olamazlardı" ifadelerini kullandı.



"Don't Start Now", "Physical" ve "Levitating" gibi hit şarkılarıyla büyük bir ün kazanan Dua Lipa, özel hayatındaki mutluluğuyla da dikkat çekiyor. Evlilik kararıyla birlikte, popüler şarkıcının hayranları çiftin yeni adımlarını heyecanla bekliyor.


Etiketler: #Dua Lipa #Callum Turner

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