Ebru Yılmazlar kimdir? İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü Yaya Şefi Ebru Yılmazlar neden gözaltına alındı?

İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınanların isimleri netleşmeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 108 kişi için gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında Ebru Yılmazlar da bulunuyor. Peki, Ebru Yılmazlar kimdir? İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü Yaya Şefi Ebru Yılmazlar neden gözaltına alındı?

Ebru Yılmazlar kimdir? İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü Yaya Şefi Ebru Yılmazlar neden gözaltına alındı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 11:49

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplamda 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya. Gözaltına alınanlar arasında Ebru Yılmazlar da bulunuyor. Peki,  Ebru Yılmazlar kimdir? İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü Yaya Şefi Ebru Yılmazlar neden gözaltına alındı?

EBRU YILMAZLAR KİMDİR?

Ebru Yılmazlar 1982 yılında Artvin'de Doğdu. 2000 yılında Artvin Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 

1982 yılı doğumlu Ebru Yılmazlar, ortaöğrenimini 2000 yılında Artvin Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra 2004 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden mezun oldu.

2005-2008 yılları arasında yurtdışı bağlantılı özel bir firmada mimari görselleştirme çalışmaları yaptı. 2008 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünde göreve başladı. Görevi süresince kent mobilyaları değerlendirme şefliğinde raportör, proje ve ihale kontrol şefliğinde kontrol mühendisi ve şef olarak çalıştı.

Proje ve ihale kontrol şefliği sürecinde aynı zamanda Arge şefliğini de vekâleten yürüttü. 05.12.2019 tarihi itibari ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü olarak atanmıştır.

Ebru Yılmazlar şu an İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü Yaya Şefi olarak görev yapıyor. 


Etiketler: #Ebru Yılmazlar #ibb

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