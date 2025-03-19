Yayınlanma: 19.03.2025 - 11:55

Güncelleme: 19.03.2025 - 11:56

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplamda 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya. Gözaltına alınanlar arasında Gürkan Akgün de bulunuyor. Peki, Gürkan Akgün kimdir? İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Aygün neden gözaltına alındı?

GÜRKAN AKGÜN KİMDİR?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. Daha sonra, Kentsel Planlama anabilim dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Beylikdüzü Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü bünyesinde, Planlama ve Kentsel Dönüşüm Bürolarında Büro Sorumlusu olarak görev yaptı, aynı belediyede Plan ve Proje Müdürlüğü görevini yürüttü. Kentsel planlama ve politika alanlarında çeşitli kitap, dergi ve gazetelerde yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır. Şu anda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı olarak çalışmaktadır.