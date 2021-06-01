Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan, yine tutuklanmadı
Batman'da, intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa Orhan, bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuksuz yargılanan Orhan'ın avukatı, İpek Er'in babasını kızını korumamakla suçladı.
Beşiri ilçesinde, tabancayla intihara kalkışan ve hastanede 18 Ağustos 2020'de hayatını kaybeden İpek Er'in, bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'ın tutuksuz yargılandığı davanın 3'üncü duruşması görüldü. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturmada, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle yargılanan Musa Orhan'ın duruşması bugün, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya İpek Er'in ailesi, Diyarbakır, Batman, Siirt baroları, HDP milletvekilleri Feleknas Uca, Nuran İmir ve Sıddık Taş ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılırken, sanık Musa Orhan ve avukatları da Ankara'dan Ses Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
BABASINI SUÇLADI
Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada avukatların savunmasıyla devam etti. Duruşmaya SEGBİS'le bağlanan Musa Orhan'ın avukatı İpek'in babası Fuat Er'e suçlamada bulundu. Müdafi avukat suçlamasında, "Bir babanın görevi kızını korumaktır, okutmaktır, intihara sürüklemek değildir" ifadelerini kullandı.
SUSMA HAKKINI KULLANDI
Duruşmada kendisini yöneltilen suçlamarı reddeden Musa Orhan ise, olayın başından beri linç edildiğini öne sürüp, İpek Er'in töre cinayetine kurban gittiğini iddia ettikten sonra, susma hakkını kullanmak istediğini söyledi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, Musa Orhan’ın tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar vererek, bir sonraki duruşmayı 16 Eylül’e erteledi.
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