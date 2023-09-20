iOS 17 yükleyen eski iPhone'larda pil ömrü kısalıyor

Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:26

Güncelleme: 20.09.2023 - 11:26

Apple geçen hafta yeni iPhone 15'lerini tanıttı ve iOS 17'nin de resmen çıkışını müjdelemiş oldu. Yeni yayımlanan iOS 17, pek çok yeniliği beraberinde getiren yaklaşık 3 GB boyutlarında bir sürüm. Ancak güncelleme hakkında yeni bir sorun bildirilmeye başlandı.

Daha önce Apple'ın yeni sunduğu iOS güncellemeleriyle eski iPhone modellerini yavaşlattığı hatta kullanılamaz hale getirdiği gerekçesiyle soruşturulmuştu. Bu durumu kabul eden ve çalışmalarını yapan Apple'a bu sefer de iOS 17 tarafında benzer bir suçlama var.

PİL ÖMRÜ GERÇEKTEN DE ETKİLENİYOR

iOS 17 yükleyen, iPhone 11, iPhone 12 ve hatta iPhone 13 kullanıcıları pil ömürlerinin kısaldığını söylüyor.

iAppleBytes ise iPhone SE 2, iPhone XR, iPhone 11-12 ve 13 modellerini araştırdı. iOS 17 güncellemesinin pil ömrünü gerçekten etkileyip etkilemediğini sorgulayan ekibe göre kullanıcıların bildirdiği sorun gerçek. Yani test sonrasında eski modellerde pil ömrü azalıyor.

iPhone 13 ve iPhon XR modellerinde düşüş belirgin olurken, sürümün hemen indirilmemesi de öneriliyor.

iOS 15'ten bu yana iOS 17'ye kadar incelenen sonuçlar şu şekilde paylaşıldı: