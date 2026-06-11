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İpsala Sınır Kapısı'nda 1 ton 470 kilogram uyuşturucu yakalandı

İpsala Sınır Kapısı'nda 1 ton 470 kilogram uyuşturucu yakalandı

11.06.2026 14:15:00
Güncellenme:
AA
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İpsala Sınır Kapısı'nda 1 ton 470 kilogram uyuşturucu yakalandı

İpsala Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada 1 ton 470 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.P.G. işlemlerinin ardından çıkarıldığı İpsala Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri narkotik suçlarla mücadele kapsamında, Türkiye üzerinden Yunanistan'a gitmek üzere sınır kapısına gelen İran uyruklu A.P.G.’nin kullandığı TIR'ı durdurdu.

TIR risk analizleri doğrultusunda X-Ray taramasına sevk edildi. Isıya dayanıklı cam yüklü olan TIR'da narkotik dedektör köpeklerin katılımıyla gerçekleştirilen detaylı aramada 1 ton 470 kilogram uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü A.P.G. işlemlerinin ardından çıkarıldığı İpsala Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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