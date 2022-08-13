Ipsos açıkladı: Haber takibi en önemli TV izleme nedeni

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:00

Ipsos araştırmasına göre, her gün televizyon izlediğini söyleyenlerin oranı yüzde 69 oldu. 2018 yılına kadar her gün televizyon izlediğini söyleyenlerin oranı yüzde 80’nin üzerindeyken 2020 senesinde yüzde 74’e, 2022 senesinde ise yüzde 69’a indi. Ancak, TV haber için en çok tercih edilen mecra olmayı sürdürüyor.

Dizi izlemek için hangi platformlar kullanıldığı sorulduğunda 2020 yılında toplumun yüzde 45’i TV derken 2022 senesinde bu oran yüzde 35’e gerilemiş durumda. TV yerine farklı platformlardan dizi izlemek ciddi şekilde yükseldi. Bugün her iki kişiden biri Youtube’dan dizi seyrettiğini belirtirken, Netflix’ten dizi seyrettiğini söyleyenleri oranı da yüzde 9’dan yüzde 21’e çıktı.

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar GEDİK araştırmaya ilişkin, "TV izleyenler açısından haber takibi hâlâ en önemli neden. 2017’de yılın kelimesi “Fake News” idi. Ipsos’un birkaç yıl önce dünya çapında yapılan araştırmada TV güvenilir haber kaynağı olma sıralamasında ilk sırada geliyordu. Sonraki dönemde bu tabloda büyük bir değişim de olmadı. Türkiye’yi Anlama Kılavuzu araştırması gösteriyor ki ülkemizde sadece TV izleyicileri değil gazete okurları için de habere ulaşabilmek hâlâ en önde gelen motivasyon" değerlendirmesini yaptı.