İptal talebi reddedildi: Saros Körfezi'nde katliama onay!

25 Ocak 2022 Salı, 14:34

Saros Gönüllüleri’nin ve Keşan Kent Konseyi’nin Saros Körfezi’ni koruma mücadelesi sürüyor. Hukuka ve bilime aykırı olarak inşa edilen FSRU limanı ve kara boru hattı ile ilgili alt ölçekli planların yürütmesinin durdurulması ve iptali için açılan dava reddedildi.

Yapılan ortak basın açıklamasında mücadele vurgusu yapılırken, “Yurttaşlar olarak bu mahkeme kararını kabul etmiyoruz. Ülkemizin ve denizimizin hakkını hukukunu aramaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

‘SAROS KÖRFEZİ’Nİ DAHA FAZLA KATLETMELERİNE İZİN VERMEMELİYİZ’

K2 Haber'in aktardıklarına göre, yapılan açıklama şu şekilde:

“14 aydır umutla beklediğimiz Saros FSRU Limanı ve Kara boru hattının imar planlarının iptali davamız maalesef Edirne İdare Mahkemesince reddedilmiştir.

Edirne İdare Mahkemesinin davamızda yaptığı keşif ve bilirkişi heyet incelemesi sonucunda hazırlanan raporda, tarım ve orman alanlarını korumayan, üst ölçekli planlara aykırı, tepeden inme bir karar ile Saros Fsru Limanının Saros Körfezi Kültür ve Turizm Gelişim bölgesine yapılmasının planlama hukuka aykırı olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir.

Davamızı haklı bulan bilirkişi heyetinin raporu, hepimizi umutlandırmış ve mahkemenin davamızın kabulüne karar vereceğine dair inancımızı arttırmıştı. Edirne İdare Mahkemesi üç kişilik akademisyen bilirkişi heyetinin bilimsel raporu gereğince davamızı kabul edip Saros Fsru Doğalgaz Limanı imar planlarını iptal etmek yerine ÇED davasındaki tek bir bilirkişinin gerekçesiz görüşüne göre davamızı reddetmiştir.

Merak ediyor ve soruyoruz; 2. ÇED Olumlu Kararının iptali davamızda alyhe bilirkişi görüşlerini dikkate alarak karar veren Edirne İdare Mahkemesi İmar planlarının iptal davamızda neden 25 sayfalık ayrıntılı bilirkişi raporu hükme esas alınmamıştır?

‘Yurttaşlar Olarak Bu Mahkeme Kararını Kabul Etmiyoruz’

Planlama alanında uzman ve Üniversite Öğretim üyesi akademisyen değerli bilim insanlarının iki ayrı raporunun neden hukuken kabul edilmediğine dair karardaki gerekçeler maalesef yetersizdir.

Mahkeme Saros Körfezini katleden Saros Fsru Doğalgaz Limanını onaylama gerekçesini “Dünya üzerinde özellikle pandemi süreci ile başlayan enerji güvenliği ile arzındaki düşüş ve fiyatlarda ki aşırı artış nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gazın, LNG gemileriyle taşınmasının, yüzer sistemlerle depolanmasının ve gazlaştırılmasının, Türkiye açısından büyük önem taşıdığı, bu nedenle söz konusu projenin uygulanmasında klasik söylem olan Üstün Kamu Yararı bulunduğu dikkate alınmıştır” diye açıklamaktadır.

20 yıldır enerji arz güvenliğini sağlayamayanların, ekonomik çöküşten kurtuluşu bu tür projelere bağlayanların, dışa bağımlı dövize endeksli, pahalı enerji ithalatı için Saros Körfezini daha fazla katletmelerine izin vermemeliyiz.

BOTAŞ şirketi Saros FSRU Doğalgaz Limanı ile dış gaz alım ve dış gaz satım taahhütlerini yerine getireceğini, deniz aşırı ülkelerden gelecek gazı Avrupa pazarına aktarma taahhütlerinin olduğunu açıkça ifade etmiştir. Botaş’ın dış ticaret için ülkemizin en özel korunması gereken değerli varlıklarından Saros Körfezini kırıma uğratılması ve ormanların ve turizm bölgesinin acımasızca yok edilmesi nasıl olur da üstün kamu yararı olarak hüküm altına alınabilir? Yurttaşlar olarak bu mahkeme kararını kabul etmiyoruz. Ülkemizin ve denizimizin hakkını hukukunu aramaya devam edeceğiz.

Mahkeme kararındaki gerekçeler sadece genel ve soyut ifadeler olup planlama hukukuna açıkça aykırıdır. Güneş enerjisine yatırım yapmayanların yarattığı enerji plansızlığının faturasını Saros Körfezine ödetemeyeceksiniz.

Edirne İdare Mahkemesinin bu davadaki üç akademisyen bilirkişi raporu yerine ÇED davasının gerekçesi dahi olmayan tek kişilik planlamacı görüşüne dayalı karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu herkes bilmektedir.

Dövize endeksli fosil ve çok pahalı yakıt olan doğalgazı deniz aşırı ülkelerden gemilerle getirmek milletin vergilerini ticaret adı altında heba etmektir. Saros FSRU Limanının hafriyat ve inşaat çalışmalarının Saros Körfezini mahvettiği ve kirlettiği gerçeğini görmezden gelemezsiniz.

Saros Gönüllüleri olarak her şeye rağmen tarih karşısındaki haklılığımız ile İstinaf Mahkemesinin karara karşı itirazımızı kabul edeceğine ve Yürütmeyi Durdurma Kararı vereceğine inanıyoruz.

Trakya Platformu’nun desteğiyle haklı davamızı sonuna kadar savunacağız. Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönüllüleri olarak tüm hukuksal ve toplumsal mücadelemize bilinç ve kararlılıkla devam edeceğimizin bir kez daha bilinmesini istiyoruz.”