İstanbul’da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü IŞİD’le bağlantılı oldukları belirlenen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 09:28
İstanbul’da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Suriye Haseke ile Daşişa’da bulunan IŞİD silahlı terör örgütü karargahında isim bilgileri elde edilen ve örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 14 şüpheli tespit edildi. 

Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 

Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.


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