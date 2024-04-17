İstanbul’da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul’da terör örgütü IŞİD’le bağlantılı oldukları belirlenen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Suriye Haseke ile Daşişa’da bulunan IŞİD silahlı terör örgütü karargahında isim bilgileri elde edilen ve örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 14 şüpheli tespit edildi.
Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
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