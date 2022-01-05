IŞİD'in istihbarat belgeleri ortaya çıktı: Lazer vakum sistemi, casusluk...

05 Ocak 2022 Çarşamba, 13:47

Terör örgütü IŞİD’in ele geçen istihbarat belgelerinde dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Örgüt, lazer vakum sistemine karşı militanlarına önlemlerini anlatırken, telefon dinlemesine karşı IMEI numarasından çift telefon kullanarak dinlemeden sıyrılma yöntemleri de belirlendi. Örgüt yakaladığı casusların nasıl sorgulanması gerektiği ve özellikle kadın casuslara karşı uyarıları dikkat çekti.

TEKNİK TAKİP, ELEKRONİK İSTİHBARAT

Odatv Haber Müdürü Fethi Yılmaz'ın haberine göre örgüt, militanlarını teknik takip yöntemleri olan, telefon dinleme, bilgisayar takibi, kamera, dinleme cihazları ile ilgili de eğitim verdi.

Telefon dinlemesine karşı şifreli konuşmalarda insanların en fazla kullandığı kelimelerin yer alması gerektiğine dikkat çekilen dokümanlarda, telefonda ses değiştirmenin etkili bir yöntem olmadığı da belirtildi.

Dokümanda bu durum şöyle açıklandı: “Ses renklerinin ve özelliklerinin değişimi, sesi kısarak veya değiştirmeye çalışarak tam olarak yapılamaz. Dolayısıyla sesi vasıtasıyla yeri ve faaliyetleri izlenmek istenen kişiler, telefon değiştirseler bile şayet bu sisteme takılırlarsa kullandıkları numara ve yerleri tespit edilebilir."

Örgüt, telefon kablolarından yapılan dinlemelerin, fiber optik kablolara göre daha kolay yapılacağını da yazarak militanlarını bu yönde uyardı.

TAKİBE TAKILMADAN TELEFON KULLANMA YÖNTEMLERİ

IŞİD’in dokümanlarının telefon dinlemesi ve takibi detayları ile anlatıldı ve bundan kurtulma yöntemleri ayrıntıları ile anlatıldı.

Örgüt telefon takibini ve bundan kurtulmanın yöntemlerini militanlarına özetle şöyle anlattı:

*Ahizeli telefonların dinlenebilmesi çok kolaydır. Uydu telefonlarının takibi ise daha zordur. Bir uydu telefonun yeri 5 metreye kadar tespit edilebilir. Buna karşı cep telefonlarında yer tespiti baz istasyonları üzerinden yapıldığı için noktasaldır.

*Telefon IMEI numara ile takip ediyorsa, hat değiştirmenin faydası yoktur. *#06# tuşlanarak IMEI telefonda belirir. IMEI ile yapılan takipte ya bilgisayar programı ile IMEI numarayı değiştireceksiniz ya da telefonu imha edeceksiniz. Hat üzerinden yapılan takiplerde hatta kırmak yeterlidir.

*Cep telefonundan görüşme yapılmazken 20 dakikadan daha az süre aralıklar sık sık sinyal alış-verişi yapılıyorsa, o telefonun büyük bir ihtimalle takip altında olduğunu gösterir.

*Telefonla görüşme yapılmıyorken ortam dinlemesi yapılabilir. Bunun engellenmesi için telefonun bataryasının çıkarılması gerekiyor.

*Cep telefonu zaruri olmadıkça kullanılmamalı, iletişim sesli değil SMS ile yapılmalı. Kontörlü hat kullanılmalı. Ayda iki kez hat ve telefon değiştirilmeli.

*İki ayrı telefon kullanılmalı. Biri ile SMS gönderilmeli diğeri ile SMS cevapları alınmalı. İki ayrı cep telefonu ses aktarımı yapacak şekilde kulaklık yerlerinden birbirlerine bağlanmalı. Bu yöntem ile yurtdışı aramalar rahatlıkla yapılır, tespit edilemez.

*Eski model telefonlar kullanılmalı, telefona hiçbir kayıt yapılmamalı. Ankesörlü telefonlar tüm bilgileri tutar. Bu sebeple ankesörlü telefon kartından birden fazla görüşme yapılmamalı.

Terör örgütü IŞİD’in, ele geçen dokümanda telefon görüşmelerine detayları ile yer vermesinin altında yatan sebep ise, bu yolla birçok örgüt militanının yakalanmış olması. Bu da IŞİD’in istihbarat belgelerinde örnekleri ile detaylı bir şekilde anlatıldı.

LAZER VAKUM SİSTEMİ

Örgüt dışarıdan yapılacak dinlemelerin nasıl olduğu ve buna karşı önlemlerini de militanlarına anlattı. Lazer vakum sistemi ile camdaki ses titreşim yöntemi ile 500 metreye kadar dinleme yapılacağını, bunun da cama yansıtılan bir lazerle olduğunu dokümanlarda anlatan örgüt, önlemleri de sıraladı.

Örgüt bu tür dinlemelere karşı görüşmelerde yazı tahtası kullanmak, ortamda su sesi ya da radyo frekansı kullanma, pencerenin dıştan alüminyum ile kaplanması gibi önlemlerini sıraladı. Ayrıca kalem kağıt ile alınan notların arka sayfaya geçtiği ve fulaj yöntemi ile belirlendiği için buna dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

GÖZETLEME YÖNTEMLERİ

Örgüt militanlarına şehir içinde dışında ve kapalı mekanda militanlarına gözetlemelerin nasıl yapılması gerektiği konusunda da bilgiler veriyor. Mekana ulaşım yollarından bölgenin kılık kıyafetine, örfüne, iş kollarına kadar birçok maddede örgüt mensupları uyarıldı. Öyle ki kalınan binanın yapı malzemelerinin de dahi detayları ile araştırılması gerektiği belirtildi.

Gözetlemede bölgedeki insanların kullanılırken ya siyasi eğilimi ya da para vererek bilgi alınabileceği söylendi.

ÖRGÜT İÇİNE SIZMAYA ÇALIŞAN CASUSA KARŞI ÖNLEMLER

Terör örgütü kendi içlerine sızmak isteyen casuslara karşı da militanlarını uyardı. Dokümanlarda casusun özellikleri de şöyle sıralanıyor:

*Harcaması, aldığı ücretten fazladır. Aniden kaybolup, aniden ortaya çıkması

*Fazla yakınlık kurmaya çalışır. Emirlere garip yöntemlerle yaklaşması

*Zor zamanda çok yakın davranır

*Tahsil durumu, evliliği, yurt dışı yolculukları

Örgüt, casus birinin yakalandığında neler öğrenilmesi gerektiğini de sıraladı. Özellikle casusun; bilgiyi nasıl, kimden aldığı ve nasıl ulaştırdığı, yakalandığı ana kadar hangi bilgileri gönderdiğinin öğrenilmesi gerektiği belirtildi.

Yakalanan casusun kadın olması durumunda ise, örgüt yöntemleri değişiklik gösteriyor. Öncelikle kadının başında birden fazla kişinin bulunması gerektiği ifade ediliyor. Bunun gerekçesi ise, örgütün tek bir militanı cinsel dürtü ile kandırabilme ihtimali. Böyle durumlara karşı kadının tamamen örtünmesi gerektiği, hatta darp edilebileceği de örgütün dokümanlarında yazıyor.

Örgüt dokümanlarının devamında, iz takibi, bilgisayarda hangi programın nasıl ve neden kullanılacağı, silah ve patlayıcı maddeler konusundaki uyarılar yer aldı.