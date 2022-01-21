IŞİD, Suriye’de PKK/YPG kontrolündeki hapishaneye saldırdı
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü IŞİD'in Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bir hapishaneye bombalı araçla saldırı düzenlediğini ve çok sayıda teröristin saldırı sonucu firar ettiğini aktardı.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye’deki kaynaklara dayandırdığı haberinde terör örgütü IŞİD'in Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ghwayran Hapishanesi’ne bombalı araçla saldırı düzenlediğini bildirdi.
ÇOK SAYIDA TERÖRİST FİRAR ETTİ
Saldırı sonucu çok sayıda IŞİD'li teröristin hapishaneden firar ettiğini aktaran gözlemevi, kaç teröristin firar ettiğini belirtmedi.
Gözlemevi Başkanı Rami Abdul Rahman basına verdiği demeçte, Ghwayran Hapishanesi’nin Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD militanlarının bulunduğu en büyük hapishanelerden biri olduğunu ifade etti.
Terör örgütü PKK/YPG tarafından
saldırı doğrulanırken, firar eden mahkum ve can kaybı konusunda açıklama
yapılmadı.
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