İran yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 22:03

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 22:03

Edinilen bilgiye göre, Ata Airlines'in TBZ 6620 sefer sayılı Airbus A320-231 tipi yolcu uçağı, saat 16.15'te İstanbul Havalimanı'ndan İran'ın Tahran kentine gitmek üzere havalandı. Bir süre sonra kabin basıncı düşen uçağın kaptan pilotu, İstanbul Havalimanı Kule görevlileriyle irtibata geçerek acil iniş izni istedi.

İznin verilmesinin ardından uçak, Bolu üzerinden dönerek İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.

Uçağın kontrol için uçuştan çekilmesi nedeniyle iptal edilen seferin şirkete ait başka bir uçakla icra edileceği öğrenildi.