İran yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
İstanbul-Tahran seferini icra eden İran menşeli Ata Airlines şirketine ait yolcu uçağı, kabin basınç arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Ata Airlines'in TBZ 6620 sefer sayılı Airbus A320-231 tipi yolcu uçağı, saat 16.15'te İstanbul Havalimanı'ndan İran'ın Tahran kentine gitmek üzere havalandı. Bir süre sonra kabin basıncı düşen uçağın kaptan pilotu, İstanbul Havalimanı Kule görevlileriyle irtibata geçerek acil iniş izni istedi.
İznin verilmesinin ardından uçak, Bolu üzerinden dönerek İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.
Uçağın kontrol için uçuştan çekilmesi nedeniyle iptal edilen seferin şirkete ait başka bir uçakla icra edileceği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Stüdyoda gergin anlar: Yayını terk etti
- AKP içinde kavga: Soylu hakkında bomba iddia
- Cumhur İttifakı'nı yerle bir eden soru
- Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
- Partisinden istifa eden üye sayısını açıkladı
- Kılıçdaroğlu'nun bileğindeki ayrıntı dikkat çekti
- Togg'un adı da Fransa'dan
- Motorine büyük zam...
- Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
- Hurma nasıl tüketilir, faydaları nelerdir?