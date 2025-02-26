Reisi, Erdoğan'ı uyarmıştı: Kırmızı bültenle aranan çete üyelerine vatandaşlık verilmiş

Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:52

Güncelleme: 26.02.2025 - 12:57

İran’da yasadışı bahis oynatma, fuhuş ve şantaj suçlarından aranan ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmış 11 kişiye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi.

Birgün'den Timur Soykan'ın haberine göre; Türkiye üzerinden İran'da bahis siteleri işleten, kara para aklayan ve fuhuş organizasyonları ile şantaj arşivleri oluşturan bir çetenin üyelerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi. Ayrıca vatandaşlık verilirken çete üyeleri haklarında açılan davalar görmezden gelindi.

11 İranlı ve 1 Gürcistanlı suç örgütü üyesi hakkında İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye bir bilgi notu gönderdiğini de bildirilen haberde İnterpol'ün kırmızı bülten çıkarttığı bu kişiler hakkında açılan soruşturma dosyasının 3 yıl sonunda hiç bir işlem yapılmadan kapatıldığı aktarıldı.

REİSİ'DEN ERDOĞAN'A UYARI

Soykan, İbrahim Reisi'nin bir yıl önceki Türkiye ziyaretinde Erdoğan'la yaptığı görüşmede Sait Emir ve ortakları hakkındaki suçlamaları gündeme getirdiğini, bunun üzerine başlatılan soruşturmada Sait Emir'in 5 Mart 2024 günü İzmir’deki bir otelde sahte kimlikle yakalandığını kaydetti.

Haberde şu bilgilere yer verildi:

"(...) Sait Emir dosyası yeniden açıldı ve 5 Mart 2024 günü İzmir’deki bir otelde sahte kimlikle yakalandı. Yurtdışına kaçmak için hazırlık yaptığı öne sürüldü. Ertesi gün 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 15’i yakalandı. Sait Emir’in yanı sıra şoförü Gencer Tuncer, eski Emniyet Amiri Şinasi Gençler ve Nihat Kartal tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrol kararıyla bırakıldı.

Suç örgütünün yöneticileri Deniz Aslan, Mesut Aslan, Puyan Muhtari, Can Diego, Roya Koç, Nihan Zorlu, Nıloofar Bahar yurtdışına kaçmıştı, yakalanamadılar.

İDDİANAME ÇIKTI

Yıllardır gündemde olan Sait Emir ve çetesi hakkındaki iddianame Ocak 2025’te tamamlandı. İddianamede 24 kişi, suç örgütü kurmak, yönetmek, yasadışı bahis ve kumar, kara para aklamakla suçlandı.

ÇETE İLE EMNİYET AMİRİNİN İLİŞKİSİ

Sait Emir ile birlikte eski İstanbul İstihbarat Emniyet Müdür Yardımcısı Şinasi Gençler tutuklandı. Kasım 2016 tarihine kadar Emniyet Amiri olarak görev yapan Şinasi Gençler, FETÖ tarafından iş insanları ve gazetecilerin yasadışı dinlenmesiyle ilgili davada da sanık olmuştu.

İranlı yasadışı bahis çetesiyle ilgili iddianamede Şinasi Gençler’in, şirketlerde ve para transferlerinde rol aldığı vurgulandı. Şinasi Gençler’in eşi de çetenin şirketlerinde çalışıyor gösterilmişti. İddianamede şöyle denildi: ‘Şinasi Gençler’in eski polis nüfuzunu kullanarak Sait Emir ve Can Diego adına soruşturma olup olmadığını sorgulattığı, ayrıcı Sait Emir, Can Diego, Deniz Aslan ve farklı yabancı kişilerin kimlik sorgulamalarını yaptırdığı… Sait Emir’e yakın çalıştığı, hesaplarını paravan olarak kullandığı, örgütün aklama faaliyetlerine katıldığı tespit edilmiştir.’"