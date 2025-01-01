İranlılar yılbaşı coşkusu için Van'ı seçti: 'Burada serbest gezip eğleniyoruz'

Yayınlanma: 01.01.2025 - 13:50

Güncelleme: 01.01.2025 - 14:10

2025 yılına eğlenerek giren İranlı turistler, Van’daki birçok eğlence mekanına önceden yaptıkları rezervasyonlarla geldi. Van- İran Sınır Kapısı Kapıköy’den aralık ayında yaklaşık 30 bin turist yılbaşı nedeniyle Van’a ulaştı. Gündüz alışveriş yapan İranlılar, gece eğlence mekanlarına akın etti.

İşletmeci Mahmut Akgül, “Yeni yıla buruk girdik. Bu yıl geçen sene gibi yoğun geçmedi. Bu yıl ülkemizde ve İran’daki ekonomik krizden olsun, rekabet nerdeyse yoktu. Buna da şükür Van halkı olarak hizmet olarak elimizden geleni yapıyor güzel bir şekilde eğlendirip misafirlerimizi yolcu ediyoruz" dedi.

"BURADA SERBEST GEZİP EĞLENİYORUZ"

İsminin Yasemin olduğunu söyleyen İranlı genç bir kadın “Biz İran’dan geldik. Eğlenmek ve gezmek için, Van’ın herşeyi güzel, İran yakın olduğu için Van’ı tercih ediyoruz. Burada serbest gezip eğleniyoruz. Onun için Van’ı tercih ediyoruz. Yeni yıl bütün İranlılara kutlu olsun. Geçen seneye oranla bu sene İran’dan daha az geldik. Herkesin yenı yılı kutlu olsun" diye konuştu.

Sahra Amini “Tebriz'den geliyoruz. Yeni yılda bizi misafir eden herkese çok teşekkür ederiz. Biz İran’dan hep Van’ı tercih ediyoruz. Bir Türk olarak Van’ı ve Türkiye’yi çok seviyoruz yeni yılınızı da kutluyoruz. İran’dan herkes Van’a gelmek istiyor ama ekonomik krizden dolayı çok az insan gelebiliyor. Yeni yılda Van ve Türkiye’ye iyilik güzellik, iş, bol para diliyorum" şeklinde konuştu.

Emrah Sucasi, “Turizm sektöründe her türlü hizmet veriyoruz. Bu sene her yerde olduğu gibi genel olarak büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Van’a ve bölgeye gelen misafirlerimiz bizi çok mutlu ediyor. Van esnafı İranlılara çok iyi davranıyor. Bu hizmeti Türkiye’nin başka yerinde bulamazlar" dedi.