İrem Derici kimdir, kaç yaşında? İrem Derici hangi üniversitede okudu, nasıl keşfedildi?

02 Eylül 2022 Cuma, 14:26

Son yılların en çok konuşulan ünlülerinden biri olan İrem Derici, katıldığı programlarla da adından söz ettiriyor. Son olarak İbrahim Selim İle Bu Gece'ye konuk olan sanatçı, programın fragmanının yayınlamasıyla zileyicileri heyecanlandırdı. İşte, ünlü isme dair merak edilen noktalar...

İREM DERİCİ KİMDİR?

21 Mart 1987 İstanbul doğumlu olan İrem Derici, ünlü reklamcı Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızları olarak dünyaya geldi. Dört yaşında org çalmaya başlayan şarkıcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünü liseyle beraber bitirdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümününden mezun olan Derici, pazarlama iletişimi yüksek lisans programına devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. O Ses Türkiye'den önce üç yıl bir reklam ajansında metin yazarı olarak çalıştı. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldı.

KARİYERİ NASIL BAŞLADI?

O Ses Türkiye programında katılan İrem Derici, asıl yükselişi programdan sonra yaptığı şarkılarla yakaladı. 2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel anlamda müzik hayatına başladı. Ardından Mayıs 2013'te ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı piyasaya çıkardı. Aynı yılın Eylül ayında İki adlı bir maxi single yayımladı. Bu maksi teklinin ilk klibi "Sevgi Olsun Taştan Olsun" şarkısına çekilirken ikinci klibi "Zorun Ne Sevgilim"e çekildi. "Zorun Ne Sevgilim", Türkiye Resmî Listesi'nde üç hafta iki numarada kaldı.

Bu çalışmalarının ardından piyasaya birçok şarkı ev albüm çıkaran Derici, en çok dinlenen şarkıcılar arasında yerini aldı.

İREM DERİCİ ÖZEL HAYATI

İrem Derici, 13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile yaptığı evliliği 22 Mart 2016'da tek celselik bir boşanma davasıyla sonlandırdı. İrem Derici'nin ismi zaman zaman farklı isimeler ile anılsa da başarılı şarkıcının şu anda bir birlikteliği olduğu bilinmiyor.



İREM DERİCİ ÇALIŞMALARI

İrem Derici'nin albümleri:

Dantel (2016)

Sabıka Kaydı (2018)

Mest Of (2019)

Filmografi:

Sinema

Bekâr Bekir (2017)



Televizyon: