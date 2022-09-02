Michy Batshuayi kimdir, kaç yaşında? Michy Batshuayi hangi takımda, istatistikleri nasıl?
Futboldaki transfer döneminde her takım en güçlü kadroyu oluşturmak için mücadeleye devam ediyor. Tranfer haberleri devam ederken, yeni bir gelişme Fenerbahçe saflarından geldi. Golcü arayışlarında olan takımın Michy Batshuayi için çalışmları hızlandırdı. Peki, Michy Batshuayi kimdir, kaç yaşında? Michy Batshuayi hangi takımda, istatistikleri nasıl?
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine Michy Batshuayi'yi almıştı. Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Chelsea ve Fenerbahçe arasında son detaylar konuşuluyor. İşte, Michy Batshuayi hakkında merak edilenler...
MİCHY BATSHUAYİ KİMDİR?
2 Ekim 1993 Brüksel doğumlu olan Michy Batshuayi Atunga, Kongo asıllı Belçikalı millî futbolcudur. İngiltere Premier League takımlarından Chelsea'de forma giymektedir. Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki Michy Batshuayi, Fenerbahçe bedelsiz olarak kiralamaya hazır.
MİCHY BATSHUAYİ OYNADIĞI TAKIMLAR
- 2011-2014 - Standard Liège
- 2014-2016 - Marseille
- 2016 - Chelsea
- 2018 - Borussia Dortmund (kiralık)
- 2018-2019 - Valencia (kiralık)
- 2019 - Crystal Palace (kiralık)
- 2020-2021 - Crystal Palace (kiralık)
- 2021-2022 - Beşiktaş
BATSHUAYI'NİN İSTATİSTİĞİ
2011-2012 sezonu öncesi R. Standard de Liège'e transfer olarak profesyonel sözleşme imzalayan Batshuayi, 2011-2012 sezonunda Belçika Ligi'nde (5'i Playoff) toplam 23 maçta ter döktü, bu maçlarda 6 gol kaydetti.
Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde 1 maça çıkan fakat gol atamayan Batshuayi, asist de kaydedememiştir. Avrupa Ligi'nde 7 maça çıkan Batshuayi, bu maçlarda 1 gole imza atmıştır.
Batshuayi, Beker van België'nda 2 maça çıktı. Bu maçlarda 2 gol atan Batshuayi, 2012-2013 sezonunda ligde toplam 34 maça (12'si Playoff) çıkarken; 12 gol attı, 5'te asist kaydetti. Başarılı oyuncu, Beker van België'nda 2 maça çıkarken; gol atamamış ve asist yapamamıştır.
2013-2014 sezonunda Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde 4 maçta 1 gol, 2 asist, Avrupa Ligi'nde 6 maçta 1 gol, 1 asist, Belçika Ligi'nde (Jupiler Pro League) 29 maçta 18 gol, 3 asistle oynayan Batshuayi, Beker van België'nda (Beker van Belgie) ise 1 maça çıkmıştır.
MİLLÎ KARİYERİ
Belçika U-21 millî takımı forması giyen Batshuayi; 13 kez giydiği U-21 millî formayla 7 gol attı.
2016 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvalarında yer alan Michy Batshuay ve 35 kez giydiği A millî formayla 22 gol attı.
MİCHY BATSHUAYİ'NİN GÜNCEL OYUNCU DEĞERİ
28 yaşındaki tecrübeli oyuncunun güncel değeri şu anda 10 milyon Euro olarak biliniyor.
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