'Irmağa alkol şişesi atma' kavgasında silahlar konuştu

Yayınlanma: 11.09.2024 - 11:38

Güncelleme: 11.09.2024 - 11:39

Antalya’nın Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi ve Örnek Mahallesinde Çevre Yolu Köprüsü altında alkol alan 2 grup arasında ‘Manavgat Irmağına boş alkol şişesi’ atmaktan dolayı tartışma çıktı.

Eski Hisar Mahallesinde bir araya gelen iki grup arasındaki tartışmayı devriye gezen özel güvenlikler grubun birisini uzaklaştırarak büyümesini engelledi. Ancak, kısa bir süre sonra iki grup yeniden karşı karşıya geldi.

SİLAH TUTUKLUK YAPINCA MEYDAN DAYAĞI YEDİ

Grup içerisinden bir kişi yanında taşıdığı silahla bir el ateş ettikten sonra silah tutukluk yaptı. Silahın tutukluk yapmasının ardından iki grup arasında çıkan kavgada silahı kullandığı iddia edilen M.G. ve aynı grupta bulunan U.K., karşı gruptakiler tarafından tartaklandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olaya karıştıkları belirlenenler yakalanarak önce Manavgat Devlet Hastanesine ardından da polis merkezine götürüldü.

Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.