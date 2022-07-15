Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde arkadaşları ile birlikte girdiği ırmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.
İki arkadaşı ile Zamantı Irmağı’na giden N.D. (14), serinlemek için girdiği sudan çıkamadı. N.D.'den haber alamayan arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Irmakta arama çalışması yapan ekipler, N.D.’nin cansız bedenine ulaştı. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
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