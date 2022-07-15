Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde arkadaşları ile birlikte girdiği ırmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

İHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 18:03
Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Abone Ol google-news

İki arkadaşı ile Zamantı Irmağı’na giden N.D. (14), serinlemek için girdiği sudan çıkamadı. N.D.'den haber alamayan arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Irmakta arama çalışması yapan ekipler, N.D.’nin cansız bedenine ulaştı. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.


Kayseri ırmak
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler