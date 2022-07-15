Kayseri'de ırmağa düşen çocuk kayboldu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü Zamantı Irmağı'nda kaybolan N.D.'nin (14) bulunması için çalışma başlatıldı.

DHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 16:46
Kayseri'de ırmağa düşen çocuk kayboldu
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Yahyalı ilçesi Zamantı Irmağı'nda; öğle saatlerinde kent merkezinde yaşayan N.D., ailesiyle Zamantı Irmağı çevresine geldi. Irmak kenarında oturan N.D., yanındaki 2 arkadaşıyla bir anda suya kapıldı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yanındaki 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, N.D. ise gözden kayboldu. İhbarla olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, N.D.'nin bulunması için çalışma başlattı.


Kayseri kayıp ırmak
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