Kayseri'de ırmağa düşen çocuk kayboldu

15 Temmuz 2022 Cuma, 16:46

Yahyalı ilçesi Zamantı Irmağı'nda; öğle saatlerinde kent merkezinde yaşayan N.D., ailesiyle Zamantı Irmağı çevresine geldi. Irmak kenarında oturan N.D., yanındaki 2 arkadaşıyla bir anda suya kapıldı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yanındaki 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, N.D. ise gözden kayboldu. İhbarla olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, N.D.'nin bulunması için çalışma başlattı.