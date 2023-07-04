İş arkadaşlarının tartışması kanlı bitti
Eskişehir’de tartışma yaşadığı iş arkadaşı tarafından önce darbedilip 3 yerinden bıçaklanan şahıs ağır yaralandı.
Tepebaşı İlçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Çıkmazı Sokak’ta, önceki akşam saatlerinde aynı işyerinde çalışan Mehmet G. (27) ile M.İ. (27) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet G., boynundan, karnından ve kolundan aldığı 3 bıçak darbesiyle yaralandı.
DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı Mehmet G., Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayın ardından ticari taksiye binerek kaçan şüpheli M.İ. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekliler için tarih belli oldu!
- Memur ve emekli zammı kulisi sızdı
- Sigara fiyatlarına dev zam!
- Emniyet’te Soylu ekibine operasyon!
- Microsoft, Sega'yı satın almak istemişti! Yeni gelişme
- 'Cumhurbaşkanı kararı gerekiyor...'
- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu
- 'Icardi'ye 20-25 milyon Euro civarında teklifler var'
- Suudi Arabistan'dan çılgın teklif
- İmamoğlu 'manifesto' mu açıklayacak?