İş bankası çöktü mü, neden kullanılamıyor? İş Bankası'ndan açıklama geldi...
Bugün birçok İş bankası müşterisi İşCep uygulaması üzerinden yaptığı işlemleri gerçekleştiremediğiniz söyledi. Peki, İş bankası çöktü mü? İş bankası neden kullanılamıyor? İşCep neden çalışmıyor?
Bugün öğleden sonra İş bankası müşterileri, İş bankası'nın mobil uygulaması İşCep'e giremediklerini ve işlem yapamadıklarını söyledi. Sorun hala devam ederken, yurttaşlar 'iş bankası çöktü mü?' sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, ayrıntılar..
İŞ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?
İş Bankası müşterilerinin 12.30 itibariyle yaşadıkları soruna dair bankadan hala bir açıklama gelmedi. İş Bankası hizmetlerine uzun süre erişim sağlanamaması, "İş bankası hacklendi mi?" iddialarını da beraberinde getirdi. Henüz iş bankası bir bilgilendirme yapmadığından dolayı erişim sorununun kaynağı öğrenilemedi.
İş Bankası'ndan açıklama
Yaşanan sorun hakkında Türkiye İş Bankası’ndan bir açıklama geldi. Banka'dan yapılan açıklamada, yaşanan sistem arızasının 13.55 itibarıyla giderildiği aktarıldı.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Bankamızın bilgi işlem sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle saat 12.45 ve 13.55 arasında hizmetlerimizde kesintiler yaşanmıştır. Sorun 13.55 itibarıyla giderilmiş olup, yaşanan aksaklık nedeniyle müşterilerimizden özür dileriz.
Saygılarımızla"
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