'İş bulma' ve 'faizsiz kredi kullandırma' vaadiyle milyonluk dolandırıcılık!
Ankara'da "iş bulma" ve "faizsiz kredi kullandırma" vaadiyle 32 kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları gerekçesiyle 6 şüpheli tutuklandı.
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "iş bulma" ve "faizsiz kredi kullandırma" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 32 kişiyi dolandırarak toplam 3 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 8 şüpheli eş zamanlı operasyonda yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen evraklar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.İ. F.C., S.K., M.S., C.K., S.Y. tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda başka suçlardan tutuklu bulunan A.A., E.Ö. ve U.H.B.'nin de dolandırıcılık suçuna karıştıkları belirlendi.
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