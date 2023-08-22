İş çıkışı silahlı saldırıda öldü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde çalıştığı işyerinden motosikletiyle çıkan kişi, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 12:47
İş çıkışı silahlı saldırıda öldü
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Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Birecik ilçesi Diktepe Kırsal Mahallesi yakınlarında tesiste çalışan İdris Kaya, Çoğan Kırsal Mahallesi'ndeki evine gitmek için gece saat 23.30 sıralarında işten çıktı. Motosikletine binen Kaya, iddiaya göre yolda karşılaştığı arkadaşı S.Ş.’yi de yanına alarak yoluna devam etti.

SİLAH SESLERİNİ DUYAN MAHALLELİ YERDE YATARKEN BULDU

Diktepe kırsal mahallesinde yaşayanlar, mahalle yakınlarından gelen silah seslerini duydu. Seslerin geldiği yere gidenler, yerde yatan kişiyi görünce özel araçla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorların müdahale ettiği İdris Kaya hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, şahsın öldürülmeden önce son olarak birlikte görüldüğü arkadaşı S.Ş.’yi gözaltına aldı.

Ceset otopsi işlemleri için morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


Şanlıurfa

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