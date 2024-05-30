İş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Hasan A. 1. Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada elektrik panosundaki arızayı gidermek istediği sırada akıma kapıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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