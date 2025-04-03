İş cinayeti: Elektrik direğinden düşen işçi öldü!
Ordu'da elektrik şirketi çalışanı Bayram Güneş (38) arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden dengesini kaybedip düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Ünye ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi.
Elektrik şirketi çalışanı Bayram Güneş, arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden dengesini kaybedince 14 metre yükseklikten düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Ağır yaralanan Güneş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akkuş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güneş, kurtarılamadı.
Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Ordu #elektrik direği #İşçi
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