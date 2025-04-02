Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:36

Güncelleme: 02.04.2025 - 10:36

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ), tarafından gelen açıklamalara göre 776 işçi alımı yapılacak. Peki, TÜRASAŞ 776 işçi alımı ne zaman? TÜRASAŞ işçi alımı başvuru şartları neler?

TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Adayların noter huzurunda yapılacak kura çekimi 12 Mayıs 2025 günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek.

Kesin sonuçlar ise 30 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek.

Başvurular, TÜRASAŞ’ın resmi web sitesinde yer alan duyurularda ve İŞKUR üzerinden yapılacak. Sonuçlara itirazlar, 28-29 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.

TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLAR

İşçi olarak alınacaklarda;