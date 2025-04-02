TÜRASAŞ 776 işçi alımı ne zaman? TÜRASAŞ işçi alımı başvuru şartları neler?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ), Eskişehir, Sakarya ve Sivas’taki bölge müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 776 daimi işçi alacağını duyurdu. Peki, TÜRASAŞ 776 işçi alımı ne zaman? TÜRASAŞ işçi alımı başvuru şartları neler?
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ), tarafından gelen açıklamalara göre 776 işçi alımı yapılacak. Peki, TÜRASAŞ 776 işçi alımı ne zaman? TÜRASAŞ işçi alımı başvuru şartları neler?
TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?
Adayların noter huzurunda yapılacak kura çekimi 12 Mayıs 2025 günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek.
Kesin sonuçlar ise 30 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek.
Başvurular, TÜRASAŞ’ın resmi web sitesinde yer alan duyurularda ve İŞKUR üzerinden yapılacak. Sonuçlara itirazlar, 28-29 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.
TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLAR
İşçi olarak alınacaklarda;
- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
- İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak,
- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
- 6.İhtiyaç duyulan hizmet türünde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, ilan tarihi itibariyle kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
- Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,
- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
- Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
- Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
- Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.
Etiketler: #TÜRASAŞ #ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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