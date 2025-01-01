İş cinayeti... Üniversite kampüsünde işçi hayatını kaybetti!
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü içerisindeki inşaatta 4. kattan asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü’nün içerisinde bulunan inşaatta çalışan Mehmet Ekinci (38) isimli işçi, 4. kattan asansör boşluğunun eksi 1’inci katına düştü.
Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ekinci’yi düştüğü yerden çıkaran itfaiye ekipleri, sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak Avcılar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ekinci, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan olayın 2024 yılında aynı şantiyede yaşanan 2’inci ölüm olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Galata tiyatronuzun gerçek yüzü ortaya çıktı'
- Doğalgaz ücreti kararı Resmi Gazete'de
- Ünlü peynir markası marketlerden toplatılıyor
- En düşük emekli maaşını açıkladı
- Altın devinin CEO’su ile ‘ünlü kebapçı’ tutuklandı!
- 600 milyon lirayı kazanan numara belli oldu
- ATM'lerde yeni dönem resmen başladı
- Araç kalabalığın arasına daldı!
- Şeriat çığırtkanlıkları
- Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i gerçek yaşını açıkladı