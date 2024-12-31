İşçinin üzerine 1 tonluk kalıp düştü: Ağır yaralandı!

Nevşehir’de üzerine 1 tonluk kalıp düşen işçi yaralandı. O anlar işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İşçinin üzerine 1 tonluk kalıp düştü: Ağır yaralandı!
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İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 12:56

Olay, Sümer Mahallesi Detay Sokak’taki briket blok makineleri ve ekipmanları yapan bir işyerinde meydana geldi.

Briket blok makineleri yapımında kullanılan kalıbı taşıyan vincin zinciri bir anda koptu. Kalıp ile tezgah arasında sıkışan işçi Raşit M. ağır yaralandı.

Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İşyeri çalışanlarının yardımıyla 1 ton 200 kiloluk kalıbın altından çıkartılan talihsiz adam, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olan anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.


Etiketler: #Nevşehir #kalıp #İşçi

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