İş güvenliği hiçe sayıldı: Makineyi kepçeyle çektiler, halat koptu

İstanbul'da fore kazık makinesinin inşaat alanına bir kepçe yardımıyla çekilirken aradaki halatın koparak kazaya yol açması sosyal medyada gündem oldu.

İş güvenliği hiçe sayıldı: Makineyi kepçeyle çektiler, halat koptu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.03.2025 - 14:21

İstanbul'da 200 ton ağırlığındaki fore kazık makinesinin inşaat alanına çekilirken yaşanan kaza görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. 

Bir kepçe yardımıyla yokuş yukarı çekilmeye çalışılan makinenin halatından kurtulmasıyla beraber aşağı inmesi bir oldu. Olayda 2 kişi yaralandı, 3 araçta hasar meydana geldi.

İş sağlığı ve güvenliğinin dikkate alınmadığı görüntülenen olay, sosyal medyada eleştirilere neden oldu. 


Etiketler: #İstanbul #iş #inşaat

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