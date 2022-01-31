İş güvenliği uzmanlarından 'Camdaki Kız' dizisine tepki

31 Ocak 2022 Pazartesi, 10:45

İSAF Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, iş güvenliği kültürünün çalışanlar ve işverenler tarafından yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Benimseyemezsek, iş kazaları ve meslek hastalıkları kaçınılmaz olur” dedi.

Ensari, işverenin çalışanların her türlü güvenlik önlemini almak zorunda olduğuna dikkat çekerek, “Camdaki Kız” dizisinde iş güvenliği uzmanlarıyla ilgili sahneyi, şöyle değerlendirdi:

“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda işverenin ve çalışanın yükümlülükleri açıkça belirtilmişken, İSG Camiasının son derece hassas olduğu iş kazaları ve iş güvenliği uzmanlarının sorumluluğu ile ilgili ‘Camdaki Kız’ dizisinin 28. bölümünde meydana gelen bir iş kazasında, işveren rolündeki kişilerin kendilerini savunmak ve suçsuz olduklarını ispatlamak adına kullandıkları ‘iş güvenliği uzmanı sorumlu değil mi?’ repliği kamuoyunda yanlış algı oluşturmaktadır.

İSAF olarak bilinçli veya bilinçsizce yapılan dizi senaryoları yazılmadan önce hukukçulara ve iş güvenliği uzmanlarına danışılması ve daha hassas davranılması gerektiği düşüncesindeyiz ve bu tip konularda haksızlığa uğrayan tüm iş güvenliği uzmanlarımızın her zaman arkasında olacağız”

YÜKÜMLÜLÜKLER AÇIKLANDI

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. maddesinde işverenin yükümlülükleri şöyle açıklanıyor:

“Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz"