İş ilanları verildi: Tesla o ilde yeni bir mağaza mı açıyor?
Elon Musk’un sahip olduğu elektrikli araç firması Tesla’nın İstanbul ve Ankara’nın ardından İzmir’e de mağaza açarak üç büyük şehirde faaliyet sürdüreceği öne sürüldü.
Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Nisan 2023’de Türkiye’ye açılarak satışlara başlamıştı.
En çok satan otomobiller listesinde öne çıkan markanın Türkiye’de şu an İstanbul ve Ankara’da mağazaları bulunuyor ancak şirketin İzmir için açtığı ilanlar akılları karıştırdı.
Firma İzmir ili için yeni iş ilanları açtı. İlana göre şirket; servis müdürü, otomotiv teknisyeni, mağaza müdürü ve satış danışmanı arıyor.
Mağazanın ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Arkadaşlar bir karar verin...'
- Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu!
- AKP'li Hatipoğlu'nu zora sokacak fotoğraflar...
- Murat Kurum'a büyük şok...
- 'Mikrofonu alabilir miyiz?'
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü
- 'DEM iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti'
- Rıdvan Dilmen'den İrfan Can Kahveci iddiası
- Gram altında yeni zirve!
- Kobra Murat'tan üzen haber: Helallik istedi!