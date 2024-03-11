İş ilanları verildi: Tesla o ilde yeni bir mağaza mı açıyor?

Elon Musk’un sahip olduğu elektrikli araç firması Tesla’nın İstanbul ve Ankara’nın ardından İzmir’e de mağaza açarak üç büyük şehirde faaliyet sürdüreceği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 21:42
İş ilanları verildi: Tesla o ilde yeni bir mağaza mı açıyor?
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Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Nisan 2023’de Türkiye’ye açılarak satışlara başlamıştı.

En çok satan otomobiller listesinde öne çıkan markanın Türkiye’de şu an İstanbul ve Ankara’da mağazaları bulunuyor ancak şirketin İzmir için açtığı ilanlar akılları karıştırdı.

Firma İzmir ili için yeni iş ilanları açtı. İlana göre şirket; servis müdürü, otomotiv teknisyeni, mağaza müdürü ve satış danışmanı arıyor.

Mağazanın ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor.


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