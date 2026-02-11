AYRINTILAR GELİYOR...
İş insanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışına çıkış yasağı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İş insanı Ahmet Ahlatcı hakkında, yurt dışına çıkış yasağı konduğu ortaya çıktı. Kararın, bu hafta başında altın ticaretiyle ilgili soruşturma kapsamında alındığı öğrenildi.
11.02.2026 15:07:00
